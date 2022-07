Gb: in 4 per dopo Boris, davanti sempre Sunak e Mordaunt

(ANSA) - LONDRA, 18 LUG - Si restringe a quattro superstiti la corsa per succedere a Boris Johnson come leader Tory e futuro premier britannico, dopo il terzo scrutinio condotto nel pomeriggio fra i deputati del partito di maggioranza e l'eliminazione di Tom Tugendhat, presidente della commissione Esteri dei Comuni.

Restano in lizza - in ordine di preferenze - Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss e Kemi Badenoch.

Con l'ex cancelliere Sunak e l'ex ministra della difesa Mordaunt ancora davanti alla titolare degli esteri Truss nella partita per arrivare mercoledì al ballottaggio finale a due: da affidare poi al voto degli iscritti entro il 5 settembre.

(ANSA).