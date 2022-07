Ucraina: Gb, morti o feriti 50.000 soldati russi

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Almeno 50.000 soldati russi sono stati uccisi o sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina: le forze di Mosca hanno perso così oltre il 30% della loro efficacia nei combattimenti sul campo. Lo ha dichiarato oggi l'ammiraglio Tony Radakin, capo di Stato Maggiore della Difesa del Regno Unito, al programma Sunday Morning della BBC One.

Per questo motivo, ha proseguito, l'esercito ucraino è "assolutamente" convinto di vincere la guerra: Kiev vede "una Russia in difficoltà, una Russia che, secondo le nostre stime, ha perso più del 30% della sua efficacia di combattimento terrestre".

"Ciò significa che 50.000 soldati russi sono morti o sono stati feriti in questo conflitto, quasi 1.700 carri armati russi sono stati distrutti, quasi 4.000 veicoli corazzati da combattimento appartenenti alla Russia sono stati distrutti", ha sottolineato Radakin. "La Russia ha iniziato questa invasione con l'ambizione di conquistare l'intera Ucraina, la Russia aveva l'ambizione di prendere le città nei primi 30 giorni, la Russia aveva l'ambizione di creare fratture e di fare pressione sulla Nato: questa è la Russia come sfida all'ordine mondiale, la Russia sta fallendo in tutte queste ambizioni, la Russia è una nazione più sminuita di quanto non fosse all'inizio di febbraio", ha concluso. (ANSA).