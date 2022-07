Canada: Papa, viaggio sarà pellegrinaggio penitenziale

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 17 LUG - "Mi accingo a compiere un pellegrinaggio penitenziale e spero che, con la grazia di Dio, possa contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso già". Lo ha detto il Papa all'Angelus parlando del suo viaggio in Canada che comincerà "domenica prossima, a Dio piacendo". "Purtroppo in Canada molti cristiani, compresi alcuni membri di istituti religiosi, hanno contribuito alle politiche di assimilazione culturale che in passato hanno gravemente danneggiato in diversi modi le comunità native", ha sottolineato Papa Francesco.

Il Pontefice ha ricordato anche che, prima del viaggio in Canada, che comincerà domenica 24 luglio, ha "ricevuto in Vaticano alcuni gruppi rappresentanti dei popoli indigeni ai quali ho manifestato il mio dolore e la mia solidarietà per il male che hanno subito". (ANSA).