Superbonus: vola ancora, a giugno detrazioni per 38,7 mld

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Non si ferma la corsa del Superbonus.

A fine giugno il totale degli investimenti ammessi alla detrazione al 110% ammontava a 35,2 miliardi di euro (dai 30,6 miliardi di maggio), con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per 38,7 miliardi (con un aumento del 14,8% rispetto ai 33,7 miliardi del mese precedente). E' quanto si evince dalle tabelle aggiornate dell'Enea confrontandole con quelle del mese precedente.

Già lo scorso mese era emerso come il valore avesse superato lo stanziamento previsto dal governo. (ANSA).