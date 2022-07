Escursionista spagnolo 30enne trovato morto in Dolomiti

(ANSA) - BELLUNO, 05 LUG - È stato ritrovato morto l'escursionista spagnolo, le cui ricerche erano state avviate ieri su richiesta del fratello poiché non si era presentato al lavoro a Londra dove risiede, lungo il percorso dell'Alta via n.

1 delle Dolomiti. Il 30enne era al termine della traversata che stava percorrendo in solitaria ma ha sbagliato sentiero cadendo.

(ANSA).