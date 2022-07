Ryanair: sindacati, il 17 luglio nuovo sciopero di 24 ore

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Nuovo sciopero di 24 ore, domenica 17 luglio, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink: a proclamare la protesta Filt-Cgil e Uiltrasporti spiegando che "dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato da parte aziendale un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". I lavoratori italiani, sottolineano, rivendicano "contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose" e "stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge". (ANSA).