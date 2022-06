Pressing parlamentari M5s su Conte, appoggio esterno

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Cresce il pressing degli iscritti e dei deputati e senatori M5s su Giuseppe Conte per uscire dal governo e mantenere eventualmente l'appoggio esterno. Lo si sottolinea in ambienti qualificati del M5s che, tra l'altro, non vedono all'orizzonte faccia a faccia tra il leader pentastellato ed il premier Mario Draghi. (ANSA).