Strage di migranti in Texas, le vittime salgono a 50

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GIU - Salgono a 50 i migranti morti all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas. Lo riferisce la Cnn. Dodici le persone ferite, tra le quali anche quattro bambini. Le vittime provenivano per la maggior parte da Messico, Guatemala e Honduras.

Tre persone sono state fermate dalla polizia e sono state messe in custodia cautelare anche se non è chiaro il loro coinvolgimento nella strage. (ANSA).