Scala: domani Netrebko sold out, torno a casa

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - E' un ritorno 'a casa' quello di domani alla Scala per Anna Netrebko, che sarà protagonista di un recital con il mezzosoprano Elena Maximova, che è già sold out da tempo. Un ritorno per il soprano russo più famoso al mondo dopo i mesi sabbatici in cui aveva cancellato tutti gli impegni (inclusa Adriana Lecouvreur a Milano) allo scoppio della guerra in Ucraina quando era stata criticata per non subito preso le distanze da Vladimir Putin. Una presa di distanze fatta in seguito che ha avuto come conseguenza la cancellazione di alcuni appuntamenti in Russia.

Domani quindi ci sarà la sua prima esibizione in Italia dalla rentrée. Ieri la sua esibizione alla Philharmonie di Parigi è stata salutata con un'ovazione, e una standing ovation, con Le Figaro che ha parlato di "grande ritorno". "Ogni volta che posso cantare al Teatro alla Scala - ha detto - mi sembra di tornare a casa. Ho partecipato a così tanti spettacoli e ho avuto l'onore di essere protagonista di così tante prime in questo mitico teatro che occupa un posto speciale nel mio cuore". "Dopo la delusione di aver dovuto rinunciare alle rappresentazioni di Adriana Lecouvreur all'inizio dell'anno, sono particolarmente felice di tenere il mio primo recital con pianoforte alla Scala. Non vedo l'ora - ha concluso - di condividere tanta meravigliosa musica con gli appassionati milanesi". (ANSA).