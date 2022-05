Putin agli Usa, nessun 'poliziotto globale' può fermarci

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nessun "poliziotto globale" sarà in grado di fermare i Paesi che vogliono perseguire una politica indipendente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando ad un forum economico dei Paesi ex Urss.

"La Russia sta diventando un po' più forte grazie alle sanzioni", ha proseguito il presidente russo il quale ha aggiunto: "Rubare i beni di qualcuno non ha mai portato a nulla di buono, soprattutto a chi lo fa", riferendosi al congelamento dei beni russi da parte dei Paesi occidentali nell'ambito delle sanzioni a Mosca. (ANSA).