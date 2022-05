In arrivo riordino incentivi a imprese, focus sul Sud

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Entro 12 mesi il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per "la riforma della normativa" in materia di "incentivi alle imprese" per "migliorarne l'efficienza". Tali decreti puntano a "definire un sistema organico di regole per l'attivazione del sostegno pubblico a favore delle imprese, previa ricognizione delle misure esistenti, anche mediante abrogazione, sistematizzazione e semplificazione" delle norme e "attraverso l'adozione di nuove misure, anche con riguardo al sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno". Lo prevede il testo del ddl che potrebbe andare oggi in Cdm. (ANSA).