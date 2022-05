Calcio: Letta, ho festeggiato scudetto con due birre medie

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Dopo la partita, sono andato in pizzeria coi miei figli e ho bevuto due birre medie rosse di fila". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, tifoso rossonero, raccontando a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1, i festeggiamenti post scudetto al Milan. "Adesso incrocio le dita - ha aggiunto - perché questa settimana, giovedì e domenica, c'è l'andata a ritorno di Pisa-Monza. Il Monza è di Berlusconi, e si giocano l'ultimo posto per la serie A. Io ho sempre tifato Pisa, e le massime sbronze le ho prese quando il Pisa è andato in serie A". (ANSA).