Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,15%)

(ANSA) - TOKYO, 24 MAG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, in attesa dei dati dal settore manifatturiero e in controtendenza rispetto alla chiusura positiva del mercato azionario statunitense.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,15% a quota 26.961,42, con una perdita di 40 punti. Sul fronte valutario lo yen è invariato sul dollaro a 127,80, mentre si deprezza a 136,50 sull'euro.

(ANSA).