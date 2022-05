Toti, nasce al Senato componente Italia al centro

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Abbiamo comunicato a Draghi che abbiamo raggiunto i numeri per fare un gruppo al Senato. E' un gruppo di 10 che contiamo possa crescere nelle prossime settimane e che manterrà le posizioni del gruppo alla Camera.

Capodelegazione sarà Paolo Romani". Lo ha detto il leader di Italia al centro Giovanni Toti, dopo aver incontrato a palazzo Chigi Mario Draghi. "Questa formazione centrista - ha aggiunto - continuerà ad appoggiare le politiche del Governo soprattutto per quel che riguarda la collocazione atlantica e il rapporto tra federazione russa e Ucraina, senza nessuna delle incertezze che ho visto scivolare in giro". (ANSA).