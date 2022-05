Pnrr: Salvini, governo rischia per capricci Pd e M5S

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "No" il governo non è a rischio per il ddl concorrenza secondo il segretario della Lega Matteo Salvini. "Il governo - ha detto a margine di un evento elettorale a Senago - rischia per i capricci del Pd sullo ius soli e il ddl Zan e dei 5stelle che non vuole i valorizzatori e dovrebbe venire in Lombardia a scuola di pulizia, ambiente e valorizzazione dei rifiuti".

"Il governo rischia se ci sono persone strane che vogliono tener ferma l'Italia, noi la portiamo avanti. L'importante - ha aggiunto - è che nessuno cerchi di reintrodurre dalla finestra le tasse sulla casa che abbiamo fatto uscire dalla porta".

(ANSA).