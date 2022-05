Salvini, viaggio Draghi in Usa porti pace, non armi

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Spero che il viaggio di Draghi in America porti pace e non altre armi: i due contendenti vogliono sedersi al tavolo della pace, non vorrei che altri non lo volessero...". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, partecipando alla presentazione del libro "Il fatto non sussiste" nella sede del Partito Radicale. (ANSA).