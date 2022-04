Letta, impressione Pd unico a sostenere veramente Draghi

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - "Sosteniamo in modo convinto il governo Draghi, alle volte ho l'impressione che siamo gli unici a farlo, questo non mi spaventa perché abbiamo le spalle larghe, ma mi fa riflettere. Per noi non significa prendere solo i benefici quando le cose vanno bene, ma assumersi le responsabilità di dire la verità agli italiani durante passaggi complicati". Così il leader del Pd, Enrico Letta, a Palermo.

