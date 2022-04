Matteo Salvini incontra Viktor Orbán oggi a Roma

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Oggi pomeriggio, a Roma, Matteo Salvini incontrerà il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán. Al centro del colloquio, la situazione internazionale e i rapporti tra Italia e Ungheria con particolare riferimento a economia e investimenti. Per Salvini sarà anche l'occasione per congratularsi di persona con Orbán dopo la recente vittoria alle elezioni e per ribadire i profondi sentimenti di amicizia e collaborazione tra Roma e Budapest.

Lo rende noto la Lega. (ANSA).