Ucraina, Casa Bianca: la Russia potrebbe usare armi chimiche

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - La Casa Bianca ha avvertito del rischio che la Russia "usi armi chimiche" in Ucraina.

In un post su Twitter nel quale respingeva come "falsità" le affermazioni del ministero degli Esteri russo secondo cui gli Usa stanno sviluppando armi biologiche al confine con la Russia, la portavoce americana Jen Psaki ha sottolineato che "tutti dovremmo stare allerta rispetto all'uso di armi chimiche da parte di Mosca o aspettarci che le usi per creare un pretesto: è uno schema chiaro". (ANSA).