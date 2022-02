Corea del Nord, Seul: lanciato un proiettile non identificato

(ANSA) - SEUL, 27 FEB - La Corea del Nord ha lanciato "un proiettile non identificato" verso est. Lo riferiscono i militari di Seul.

Si tratta dell'ottava iniziativa del suo genere da inizio anno, secondo una breve nota del Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano. Con i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti in prolungata fase di stallo, Pyongyang ha effettuato a gennaio sette test di missili anche balistici, incluso quello più potente dal 2017, sospendendo ogni attività nel periodo olimpico con gli analisti che hanno motivato la decisione come una deferenza nei confronti della Cina. L'ultimo test risale a fine gennaio quando fu lanciato un vettore balistico a raggio intermedio a pochi giorni dalla minaccia di revoca della moratoria autoimposta sui test nucleari e missilistici a lungo raggio decisa alcuni anni fa, generando i timori di una ripresa sistematica delle provocazioni. (ANSA).