Centro: Renzi,non si costruisce in provetta, è nel paese

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Il nuovo clima che si è creato (in occasione dell'elezione del presidente della Repuublica, ndr) mostra - una volta di più - come l'area riformista sia stata decisiva in questa legislatura per sgonfiare i populisti. E come sarà decisiva - con qualunque legge elettorale - nella prossima legislatura. Per questo Italia Viva è tornata centrale. E in questi giorni in tanti guardano a noi con rinnovato interesse.

Voglio essere esplicito: il nostro futuro non si costruisce in provetta o con operazioni dall'alto. L'area riformista - che qualcuno chiama centro, che qualcuno chiama polo liberal democratico, che qualcuno non chiama proprio perché pensa di poter fare a meno di noi - è un'area che nel Paese c'è già".

Così Matteo renzi nell'enews.

"Sono quelli - sostiene il leader Iv - che stanno dalla parte del JobsAct e di Industria 4.0 e non dalla parte del reddito di cittadinanza. Sono quelli che tifano per un'Europa dal volto umano e non per il sovranismo dei muri. Sono i garantisti, non i giustizialisti. Sono quelli che vogliono l'uguaglianza in partenza, non l'uguaglianza all'arrivo. Sono quelli del merito, non dei sussidi. Sono quelli dei doveri, non solo quelli dei diritti. Quelli che vogliono le riforme costituzionali, non i post sui social. Quelli che parlano con le leggi approvate, dalle Unioni Civili al Family Act, non quelli che vivono di manifestazioni inconcludenti. Quelli che investono sulla cultura, non quelli che la cultura vorrebbero cancellarla".

(ANSA).