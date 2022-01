Jourova: 'La revisione Trattati Ue non è impossibile'

(ANSA) - STRASBURGO, 22 GEN - "Se le conclusioni della conferenza chiederanno la revisione dei Trattati europei, questa richiesta dovrà essere discussa a tutti i livelli, inclusa una conferenza intergovernativa dove i leader avranno l'ultima parola a riguardo, ma non abbiamo mai detto ciò sia impossibile". Così la Commissaria Ue alla trasparenza, Vera Jourova, a margine dei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Europa in corso a Strasburgo.

"Una cosa chiara che è emersa dalla giornata di oggi è che i cittadini coinvolti in questo processo chiedono risposte adeguate e chiare alle loro proposte", aggiunge Jourova, commentando le 90 proposte emerse dai due dei quattro panel dei cittadini, uno dedicato a democrazia, stato di diritto, e sicurezza e l'altro incentrato sul cambiamento climatico, l'ambiente e la salute. (ANSA).