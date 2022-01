Vanno a notificargli Tso,spara e si barrica casa in Versilia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 GEN - Ha sparato dopo che la polizia municipale era andato a casa sua per notificargli un Tso: due i colpi esplosi, uno dei quali, dopo aver oltrepassato il legno della porta, è rimbalzato addosso a un vigile del fuoco che era di supporto agli agenti. Il pompiere avrebbe riportato solo una contusione: è andato comunque in ospedale per accertamenti. E' accaduto nel primo pomeriggio a Torre del Lago, nel comune di Viareggio. A sparare un 44enne che poi si è barricato in casa dove si trova anche l'anziano padre. Sul posto è intervenuta poi la polizia di Stato che sta cercando di convincere il 44enne a uscire. (ANSA).