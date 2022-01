Pil: Signorini (Bankitalia), spinta in primavera, +4% 2022

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - L'economia italiana ha "perso vigore nei mesi più recenti" ma "tornerebbe a espandersi in misura sostenuta dalla primavera, trainata principalmente dalla domanda interna" chiudendo il 2022 con una crescita "prossima al 4%". lo afferma il presidente dell'Ivass e dg di Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, intervenendo a un evento di Swiss Re. In particolare "tali valutazioni si basano sull'ipotesi che l'attuale risalita dei contagi non comporti un forte inasprimento delle misure di contenimento, grazie ai progressi " delle vaccinazioni "e all'esperienza maturata nel convivere con l'epidemia, adottando provvedimenti più mirati". (ANSA).