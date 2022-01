Quirinale: comunicate fasce orarie per voto, 50 alla volta

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Sono state comunicate ai grandi elettori le fasce orarie in cui si voterà, 50 alla volta, per il presidente della Repubblica a partire dalle ore 15 del 24 gennaio. Nell'aula di Montecitorio si comincia, come da tradizione, dai senatori che in ordine alfabetico voteranno fino alle 16.40, poi dalle 16.41 i deputati che voteranno fino alle 19.23 e infine i delegati regionali dalle 19.24. (ANSA).