Achille Lauro annuncia "Lauro - Achille Idol Superstar"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Ho sconvolto l'Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, osando, rischiando, ignorando ogni regola e ogni schema.

Ho trascorso gli ultimi 5 mesi su un'isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza". Così Achille Lauro annuncia l'uscita di Lauro - Achille Idol Superstar, nuova edizione dell'album Lauro. Sette nuove bonus track concludono l'ultima opera dell'artista. Tra queste, Domenica, il brano che l'artista porterà in gara al 72/o Festival di Sanremo. Dopo 26 dischi di platino, 12 dischi d'oro, il successo di Rolls Royce, Me ne frego, e dei cinque straordinari quadri portati in scena nel corso dell'ultima edizione in veste di superospite, Achille Lauro è pronto a tornare sul palco dell'Ariston per il quarto anno di fila - record assoluto - con Domenica, accompagnato dall'Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo, e dalla direzione d'orchestra di Gregorio Calculli. La cover di Lauro - Achille Idol Superstar è un'opera originale degli artisti internazionali contemporanei di origine italiana Miaz Brothers, attivi tra Londra e Valencia. La tecnica pittorica che utilizzano è estremamente adatta per raccontare l'esperienza musicale di quest'album, rappresentando la libertà di scegliere di essere ciò che si vuole essere, lasciando aperte le interpretazioni, senza definizione precisa. (ANSA).