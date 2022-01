Nasce federazione Azione e +Europa , puntiamo a superare 10%

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Nasce la federazione fra Azione e +Europa, una alleanza politica che si appresta a giocare la partita del Quirinale con cinque grandi elettori, è accreditata di "quasi il 6%" nei sondaggi e punta "a superare il 10%" alle prossime elezioni in cui i due partiti si presenteranno insieme.

L'obiettivo è diventare "la quinta forza politica", come ha spiegato il leader di Azione, Carlo Calenda, presentando la federazione assieme al segretario di +Europa Benedetto Della Vedova e alla senatrice Emma Bonino.

Azione e +Europa hanno già costituito rappresentanze comuni alla Camera e al Senato, avranno gruppi unici in tutte le amministrazioni locali e si troveranno assieme anche in Europa nell'Alde, il gruppo dei liberaldemocratici, a cui Azione sta per aderire. "Non è una scelta estemporanea. Da tempo lavoriamo insieme - ha notato Della Vedova -. E cercheremo di capire se potremo aprire la federazione ad altri". (ANSA).