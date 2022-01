David Sassoli ricoverato in Italia, cancellati gli impegni

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - "Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia.Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell'europarlamento è cancellata". Lo dichiara il portavoce Roberto Cuillo. (ANSA).