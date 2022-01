Bitcoin cala sotto i 40.000 dollari, da inizio anno -14%

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Il Bitcoin scivola sotto i 40.000 dollari, per l'esattezza a 39.744, e si avvia al peggior inizio di anno dagli albori della criptovaluta. Dall'inizio del 2022 infatti il Bitcoin ha perso il 14%, il calo maggiore per un inizio di anno dal 2012. (ANSA).