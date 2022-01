Covid: verso cabina di regia e Consiglio ministri nel pomeriggio

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il governo lavora in queste ore alle nuove misure per frenare l'impennata di contagi causata dalla variante Omicron: una riunione della cabina di regia dovrebbe tenersi intorno alle 15 e il Consiglio dei ministri a seguire, nel pomeriggio. E' quanto si apprende da diverse fonti governative.

Le ipotesi sul tavolo, per l'estensione del Super Green pass e dell'obbligo vaccinale, sarebbero ancora diverse, anche per le divergenze tra i partiti della maggioranza, ma dalla serata di ieri ha preso quota l'idea di introdurre l'obbligo per le categorie più fragili e per le fasce d'età più a rischio, a partire dagli over 60. Altri dossier in discussione sono quelli delle regole per la Dad a scuola e la circolare per lo smart working nella Pa. (ANSA).