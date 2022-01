Energia: Salvini, bene l'Europa che crede in gas e nucleare

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Bene l'Europa che vuole inserire gas e nucleare tra le energie pulite. È l'unico modo, anche per l'Italia, per limitare le emissioni da carbone e ottenere bollette meno care per famiglie e imprese. Chi dice il contrario, come alcuni esponenti della sinistra, danneggia ambiente e lavoro". Così il leader della Lega Matteo Salvini.

