Quirinale: Calenda, Berlusconi candidato?Impalla discussione

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Bisogna che ci si incontri e si decida qual è il candidato. Berlusconi magari capisce che questa candidatura sta impallando tutta la discussione per una cosa che non accadrà mai". Lo ha detto Carlo Calenda a Omnibus su La7, in merito alla candidatura per il Colle. "La nostra proposta è la ministra Cartabia, che ha tutte le caratteristiche, poi si andrà da Draghi e gli si chiederà quali sono le condizioni per cui si sente di rimanere a Palazzo Chigi ", ha aggiunto Calenda che poi ha sottolineato: "In ballo c'è il nome del presidente del Consiglio in carica. Questo fa la differenza ed è per per questo che faccio un invito a tutti i leader di partito: sediamoci in una stanza ragioniamo liberamente e cerchiamo di capire se c'è la possibilità che Draghi rimanga, rafforzato, con un buon presidente della Repubblica - ha ribadito il leader di Azione -.

Se non c'è questa possibilità è meglio Draghi al Quirinale per tenerlo 7 anni a garantire... non deve essere bruciato". (ANSA).