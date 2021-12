Casa Bianca esclude lockdown, nessuna minaccia come in 2020

(ANSA) - WASHINGTON, 20 DIC - "Il Covid non rappresenta la stessa minaccia costituita nel 2020": così la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, invita a non fare allarmismi pur riconoscendo il boom di contagi negli Stati Uniti che sta rendendo sempre più difficile la situazione negli ospedali, soprattutto il dilagare della variante Omicron. "Domani il presidente Joe Biden tornerà a sostenere la necessità di vaccinarsi", ha affermato Psaki, negando che siano in vista restrizioni o lockdown. (ANSA).