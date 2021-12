Biden al Tonight Show, 'Popolarità in calo? La gente capirà'

(ANSA) - WASHINGTON, 11 DIC - "I sondaggi danno la mia popolarità in calo? Non ci faccio più attenzione. Sono fiducioso che la gente capirà, non deluderò mai il Paese": così Joe Biden ha risposto al comico Jimmy Fallon, il conduttore del 'The Tonight Show' in onda sulla Nbc. Il presidente ha scelto uno dei programmi in assoluto più seguiti e più popolari della tv made in Usa per portare il suo messaggio anche agli americani che poco sanno o conoscono della sua agenda politica ed economica.

Collegato dalla sua residenza di Wilmington, in Delaware, dove è solito recarsi per i weekend, Biden parla di lotta alla pandemia e del clima politico deteriorato dopo i quattro anni della presidenza Trump che rende tutto più difficile. "La gente è impaurita, preoccupata - ha spiegato Biden - gli vengono raccontate molte cose inaccurate. Non su di me, ma sulla loro situazione. Gli viene detto che sta arrivando l'Armageddon. Ma la verità è che l'economia sta crescendo come non mai da 60 anni e la disoccupazione è al 4,2%". Ma il presidente parla anche della sua vita alla Casa Bianca: "Lì dentro hai la netta sensazione che non sia la tua casa, ma la casa della gente con tante persone che vi lavorano": "C'è chi rimette a posto le stanze, chi piega i nostri vestiti, e i cuochi al secondo piano.

Ma la colazione ce la prepariamo da soli", ha aggiunto il presidente. "Quindi lei si fa le uova da solo?", ha incalzato il conduttore: "No, quelle le fa Jill", ha risposto ridendo il presidente riferendosi alla first lady. "Lei ha riportato la classe alla Casa Bianca", ha quindi chiuso Fallon. Non è la prima volta che Biden è ospite della trasmissione: nel 2016 partecipò in presenza al 'The Tonight Show' da vicepresidente mangiando in diretta un cono gelato col comico conduttore. Il primo presidente in carica a partecipare a uno show serale è stato Barack Obama nel 2009, che poi è comparso in più programmi rivolti al grande pubblico fino al 2016, usando queste comparizioni come potente arma di comunicazione, insieme all'ex first lady Michelle. Mentre Donald Trump snobbò questo tipo di palcoscenico, forse temendo di essere bersaglio dell'ironia dei comici presentatori. (ANSA).