Von der Leyen,con 350mln dosi Ue è primo donatore al mondo

(ANSA) - BRUXELLES, 06 DIC - "L'Ue è il più grande donatore di vaccini Covid 19 al mondo. Finora i Paesi dell'Ue hanno donato oltre 350 milioni di dosi". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio postato su Twitter. "La maggior parte, circa 300milioni di dosi, sono state condivise tramite Covax, che ora le sta trasferendo in Paesi a basso e medio reddito. Inoltre i Paesi Ue hanno donato oltre 45milioni di dosi bilateralmente, ad esempio ai Balcani occidentali. Ma occorre fare di più", afferma la leader europea.

"Attualmente il 44% della popolazione mondiale è stata vaccinata, e una larga parte delle dosi utilizzate sono state esportate o condivise dall'Ue - afferma von der Leyen -.

Aumenteremo i nostri sforzi per sostenere l'Africa, dove le vaccinazioni sono più basse. Il nostro obiettivo è garantire che il 70% della popolazione mondiale sia pienamente vaccinata entro metà 2022. Controlleremo questa pandemia se la combattiamo in ogni angolo del mondo". (ANSA).