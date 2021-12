Senato: Renzi, felicissimi per seggio che resta a Carbone

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Siamo felicissimi" è il commento all'Ansa di Matteo Renzi, senatore e leader di Italia viva, in Aula al momento del voto dell'ordine del giorno che ha archiviato il ricorso del patron della Lazio, Claudio Lotito per l'assegnazione del seggio a Palazzo Madama contro il renziano Vincenzo Carbone, che quindi resta in carica.

Soddisfatto Carbone che ha poi spiegato: "Sono contento perché la presidente del Senato mi ha permesso di poter parlare in aula e sono contento che la maggior parte dei senatori abbia capito le mie ragioni", ricordando la sua esperienza politica di consigliere comunale, assessore, sindaco in cui "non c'è una macchia e sbavatura sul mio operato - ha sottolineato in Aula - e dovermi trovare in questa situazione mi comporta tanto disagio, specie doverlo spiegare ogni giorno ad amici, elettori e figli. Mi auguro che nessuno di voi possa fare questa esperienza". Infine ha ricordato che "la Giunta ha chiesto alcune schede di alcuni seggi per riesaminarle ma per metà di questi seggi mancano le schede perché distrutte e non certo l'ho fatto io, non avevo questo potere. Tuttavia, nonostante questo fatto così serio, la Giunta aveva deciso di andare avanti e per me è stato un colpo al cuore". (ANSA).