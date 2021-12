Francia: Youtube vieta video Zemmour ai minori di 18 anni

(ANSA) - PARIGI, 02 DIC - YouTube ha deciso di non ritirare "nell'immediato" il video in cui il polemista di estrema destra francese, Eric Zemmour, annuncia la sua candidatura all'Eliseo per il 2022, rispetto ai problemi legati ai diritti d'autore.

Youtube ha invece vietato il video ai minori di 18 anni a causa di immagini ritenute violente.

La piattaforma, di proprietà di Google, ha riferito, in particolare, alla France Presse di "non avere la possibilità sulla base del diritto europeo di ritirare nell'immediato questo video per violazione dei diritti d'autore".

Una decina di media e società di produzione, tra cui Le Parisien - quotidiano che realizza anche dei filmati - e il distributore cinematografico Gaumont, avevano fatto un esposto per violazione dei diritti d'autore dopo la pubblicazione del video di Zemmour, chiedendo a Youtube di ritirarlo. (ANSA).