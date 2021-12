Unicredit: stampa, pianifica 3 mila tagli

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Unicredit sta pianificando, nell'ambito del piano strategico che verrà presentato il 9 dicembre, circa 3.000 nuovi tagli per un processo di semplificazione che riguarderà principalmente le direzioni centrali. Lo anticipa la stampa. I numeri finali sono ancora in fase di revisione, sottolineano fonti. I tagli arriveranno in Italia e all'estero. Il gruppo conta circa 87mila dipendenti. Le uscite - secondo quanto si apprende - saranno su base volontaria tramite prepensionamenti e potrebbero essere pianificate anche nuove assunzioni. (ANSA).