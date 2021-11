Manovra:Pd,risorse a centri antiviolenza,via tassa tavolini

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Dall'esenzione del canone unico per pubblici esercizi e ambulanti all'aumento delle risorse per la rete dei Centri antiviolenza, dalla semplificazione del superbonus per evitare contenziosi alla riduzione bollette e costi energetici: contengono proposte in questo senso alcuni dei circa 800 emendamenti alla manovra presentati dal Pd in commissione Bilancio al Senato.

Nel pacchetto ci sono emendamenti anche sul tema dell'Ape sociale, sul Reddito di cittadinanza, sulla Naspi per giovani e le liste attesa nella sanità. (ANSA).