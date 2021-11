Afghanistan: ponte aereo per portare altri 500 afghani in Italia

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - E' stato attivato un ponte aereo con i Paesi limitrofi all'Afghanistan per portare in Italia altri 500 ex collaboratori delle Forze armate e i loro nuclei familiari. Si tratta dell'operazione "Aquila Omnia-Bis", avviata dalla Difesa. "L'evacuazione della scorsa estate dei cittadini afghani da Kabul - dice il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - è stata un'operazione molto complessa, ma l'impegno incessante e silenzioso delle forze armate italiane è proseguito anche in questi mesi. Aquila Omnia bis di oggi testimonia il risultato di un lungo lavoro di squadra grazie alla forte collaborazione tra i ministeri della Difesa, Esteri, Interni e i servizi di informazione". (ANSA).