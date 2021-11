Borsa: Milano (-4,6%) chiude in crollo con Europa

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - I timori per la nuova variante Covid con lo scivolone del prezzo del petrolio e di tutti i prezzi del settore energia fanno crollare le Borse mondiali e con loro Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso del 4,60% a 25.852 punti, ai minimi della durissima giornata.

Ma i mercati azionari sono tutti pesantemente negativi: la Borsa peggiore tra le più grandi in Europa è stata Madrid che ha ceduto il 5%, seguita da Parigi in calo finale del 4,7% e Francoforte del 4,2%, con Londra che ha chiuso in ribasso del 3,6%. (ANSA).