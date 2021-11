Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,65%)

(ANSA) - TOKYO, 26 NOV - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, in assenza di indicazioni dal mercato azionario Usa, in concomitanza con la festitività nazionale del Ringraziamento. L'indice di riferimento Nikkei arretra dello 0,65% a quota 29.307.08, con una perdita di 192 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro dai minimi in oltre 3 anni, a un livello di 114,70, e sull'euro a 128,70. (ANSA).