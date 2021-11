Cile: Meloni a Kast, Ecr è con te, 'adelante'

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in qualità di Presidente dei Conservatori europei si è complimentata via twitter con Jose Antonio Kast per essere arrivato al ballottaggio alle elezioni cilene. Nel messaggio, in inglese, si legge che Ecr è al suo fianco. Meloni termina, in spagnolo, con un beneaugurante "Adelante".

"Congratulations - è il twitter di Meloni - and good luck @joseantoniokast ! European conservatives of @ECRParty are by your side! Adelante!". (ANSA).