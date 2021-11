Biden conferma Jerome Powell alla presidenza della Fed

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Il presidente americano Joe Biden ha confermato Jerome Powell alla presidenza della Fed per un secondo mandato e ha nominato Lael Brainard alla vicepresidenza.

Brainard è al momento governatrice della Banca centrale.

"Ho fiducia che l'attenzione di Jerome Powell e Lael Brainard nel tenere l'inflazione bassa e i prezzi stabili", oltre al loro impegno per la piena occupazione, "renderanno la nostra economia più forte che mai", ha sottolineato Biden.

La reazione di Wall Street è stata immediatamente positiva.

Nasdaq e S&P 500 hanno aggiornato i loro record. (ANSA).