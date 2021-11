Manifestanti bruciano i Green pass a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Hanno dato fuoco ai Green pass alcune decine di persone che hanno manifestato sabato sera a Perugia. I partecipanti alla manifestazione, organizzata dal Fronte del Dissenso Umbria, hanno sfilato in corteo nel centro della città, mostrando cartelli di protesta. Alcuni giovani mostravano uno striscione con la scritta "Studenti contro il Green pass".

In un altro striscione si evidenziava che in due anni di pandemia "i morti per Covid sono stati 3.783 e i morti per incidenti domestici 16.000".

Il corteo si è fermato in piazza Italia dove i presenti hanno buttato i pass cartacei in un bidone, bruciandoli, come mostrano i video pubblicati da Umbriajournal.com e dallo stesso Fronte del Dissenso Umbria nella sua pagina Facebook. "Tutti bruciano i Green pass - hanno detto i manifestanti - i cittadini vaccinati in primis perchè qui tutti hanno capito che la cosa più importante è la difesa della Costituzione e della libertà".

(ANSA).