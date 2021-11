L.elettorale: Meloni, senza il Pd proporzionale non passa

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Confido che Letta, piuttosto che scommetere, si assuma l'impegno di dire che il proporzionale non passa". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, alla presentazione del libro di Bruno Vespa "Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando)".

"Se non ci sta il Pd il proporzionale non si fa", aggiunge.

(ANSA).