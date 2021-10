Letta,ieri "giochini" su Colle, un disastro farli su manovra

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Io avevo già detto che se ci mettiamo ora con la testa al Quirinale sarà un disastro sulle cose che invece dobbiamo fare ora, come la Legge di Bilancio.

Ieri sono state fatte le prove generali per il Quirinale. Chi fa giochi per accordi politici in vista delle elezioni mostra un grande cinismo. Di Quirinale si parli l'anno prossimo, ci si concentri e si evitino giochini e messaggi in codice".

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina.

(ANSA).