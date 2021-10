Eitan: zia paterna Aya, una grande gioia

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Ha espresso "grande gioia" la zia paterna di Eitan, Aya Biran, per la decisione del Tribunale di Tel Aviv che ha deciso che il piccolo deve tornare in Italia. Lo si è appreso da fonti legali.

"Io e la collega Grazia Cesaro siamo contenti per la decisione favorevole del Tribunale di Tel Aviv e del fatto che i principi e lo spirito della Convenzione dell'Aja abbiano trovato applicazione", il legale civilista Cristina Pagni, che rappresenta in Italia, con la collega Cesaro (sul fronte penale c'è l'avvocato Armando Simbari), la zia paterna di Eitan, Aya Biran.

"Aspettiamo di capire quando sarà possibile il rientro del bimbo in Italia, lo sapremo forse in serata", ha chiarito il legale e ciò anche in relazione al fatto che i nonni materni avranno possibilità di impugnare la sentenza del giudice israeliano. (ANSA).