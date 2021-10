Ddl Zan: Zan, per trattare Lega e Fdi ritirino "tagliola"

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "La cosa importante è superare l'ostacolo della tagliola di mercoledì proposta da Fdi e Lega: se passasse la legge morirebbe. Se FdI e Lega volessero partecipare all'interlocuzione dovrebbero cancellare questa" proposta procedurale.

Lo ha detto il deputato del Pd Alessandro Zan a Rai News. " Io sentirò tutti non ho pregiudizi di fondo ma certo è che Lega e Fdi hanno fatto di tutto per affossare la legge, non di trovare accordo. Ci batteremo perché questo non accada" ha aggiunto.

(ANSA).