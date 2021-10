Calabria: Occhiuto, chiesto a Speranza responsabilità sanità

(ANSA) - CATANZARO, 22 OTT - "La Calabria è una regione in cui i calabresi non riescono a curarsi, devono andare fuori. Io mi gioco tutto nella mia attività di Governo sulla capacità che avrò di governare la sanità riformandola, quindi ho chiesto a Speranza, come giusto, che mi nomini commissario alla sanità perché io mi possa occupare della riforma del sistema sanitario in Calabria". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente eletto della Regione Calabria, a La7. (ANSA).